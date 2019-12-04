В Набережных Челнах в Новый год устроят 10-минутный салют

Фото: Дмитрий Резнов

В Набережных Челнах у центральной елки устроят 10-минутный салют.

Как отмечают «Челнинские известия», заказ на запуск фейерверков администрация города уже оформляет.

«Сейчас мы подбираем музыку, программируем исполнение, выезжая на место. Запросы у города высокие — каждый раз требуют нового исполнения. И всякий раз мы стараемся привозить новые эффекты. Высота фейерверков пока не рассчитана, это будет зависеть от расположенных рядом объектов», — рассказал директор подрядной организации Расул Садриев.

По его словам, фейерверк для горожан будет длиться 10 минут. Салют прогремит на площади Азатлык в 22:00.



Ранее сообщалось, что на украшение Казани в этом году потратят более 100 млн рублей. «Реальное время» разобралось, как будет украшена столица Татарстана перед Новым годом.

