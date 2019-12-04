Лыжница из Нижнекамска стала призером Всероссийских соревновании по лыжным гонкам

Представительница спортивного клуба «Нефтехимик» Алия Иксанова завоевала бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам.

Соревнования проходили в Хакассии, на Вершине Тёи. Участие в лыжных гонках принимали 450 спортсменов их трех десятков регионов России.

На дистанции в 10 км классическим стилем Алия показала лучший результат среди 11 татарстанских лыжниц.

Алия Иксанова является обладательницей двух золотых и двух серебряных медалей Всемирной Универсиады 2011 года, а также бронзовым призером чемпионата мира в эстафете 2013 года, передает пресс-служба Нижнекамского района.

Ранее сообщалось, что татарстанец Рафаэль Камалов стал чемпионом Европы по тхэквондо.

