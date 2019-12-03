В Татарстане на реализацию программы перевода машин на метан дополнительно выделили более 6 млн рублей

В Татарстане на реализацию действующей уже 3 года программы «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан» в 2019 году выделено дополнительно 6,2 млн рублей.

Ранее выделенные в этом году субсидий составили 30 млн рублей, что позволило переоборудовать под работу на природном газе более тысячи транспортных средств жителей Татарстана, а также бюджетных и коммерческих предприятий республики.

Всего с начала реализации в 2016 году программы «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан» на метан переведено 3,4 тысячи единиц техники, из них физическим лицам принадлежат 1,6 тыс., юридическим — 1,8 тыс.

Кроме того, в этом году общий размер субсидий, с учетом дополнительно выделяемых средств, составит 36,2 млн рублей. Пункты переоборудования в текущем году уже обслужили 1 045 машин: 604 из которых — личный транспорт, 441 — транспортные средства юрлиц, включая индивидуальных предпринимателей и государственные организации, передает пресс-служба Минэкономики РТ.

«Перевод автомобилей на природный газ, безусловно, помогает существенно экономить затраты на топливо. Но кроме экономической выгоды, это еще и значительный положительный эффект для окружающей среды. При использовании метана в качестве топлива для транспорта выбросы углекислого газа гораздо ниже, а твердые сажевые частицы практически не выделяются. Это оказывает большое влияние на воздух, которым мы дышим», — подчеркнул министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

Ранее сообщалось, что с 2016 года более 1 750 жителей Татарстана перевели свои авто на метан.