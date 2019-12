Apple основала собственную музыкальную премию

Американская компания Apple запустила собственную музыкальную ежегодную премию Apple Music Awards.

Победителей в номинациях «Артист года», «Лучший автор песен», «Прорыв года» выбирает международная команда редакторов Apple Music, а лауреатов в номинации «Альбом года» и «Песня года» определяют среди тех, кого пользователи сервиса слушали чаще всего.



Так, артистом года стала певица Билли Айлиш, ее альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? — лучшей пластинкой (более миллиарда прослушиваний). Награду в номинации «Лучший автор песен» также получила Айлиш вместе с братом Финнеасом О’Коннеллом (FINNEAS). Прорывом года признали соул-исполнительницу Lizzo, а песней года — Old Town Roa рэпера Lil Nas X.

Церемония вручения наград состоится в Steve Jobs Theater 5 декабря, сообщает пресс-служба Apple.

Ранее Apple запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+. Она позволит смотреть фильмы и сериалы собственного производства компании.