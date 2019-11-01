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Apple запустила собственную стриминговую платформу

13:02, 01.11.2019
Apple запустила собственную стриминговую платформу
Фото: pixabay.com

Корпорация Apple в пятницу запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+. Она позволит смотреть фильмы и сериалы собственного производства компании.

Новый сервис будет доступен в приложении и на сайте компании. Отмечается, что в России сервис обойдется клиентам примерно в 200 рублей в месяц.

Оригинальные фильмы и сериалы Apple TV+ будут доступны без русского дубляжа, но с субтитрами, говорится в сообщении на сайте сервиса.

В конце августа стало известно, что Apple потратила на производство контента для своего стримингового сервиса более $6 млрд. При этом лидер стримингового рынка Netflix в прошлом году израсходовал на контент около $12 млрд.

Роскомнадзор уже называл сервис от производителя iPhone угрозой российским сервисам этого направления.

ТехнологииITМедиа
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