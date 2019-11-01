Apple запустила собственную стриминговую платформу

Корпорация Apple в пятницу запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+. Она позволит смотреть фильмы и сериалы собственного производства компании.

Новый сервис будет доступен в приложении и на сайте компании. Отмечается, что в России сервис обойдется клиентам примерно в 200 рублей в месяц.

Оригинальные фильмы и сериалы Apple TV+ будут доступны без русского дубляжа, но с субтитрами, говорится в сообщении на сайте сервиса.

В конце августа стало известно, что Apple потратила на производство контента для своего стримингового сервиса более $6 млрд. При этом лидер стримингового рынка Netflix в прошлом году израсходовал на контент около $12 млрд.

Роскомнадзор уже называл сервис от производителя iPhone угрозой российским сервисам этого направления.