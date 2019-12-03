В Казани к защите экс-главы мегаТСЖ Шелуханова подключились четыре адвоката

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На финишную прямую вышло расследование дела экс-руководителя крупнейшего в Казани ТСЖ «Азино-1» Вячеслава Шелуханова. Об этом сегодня на антикоррупционном брифинге сообщил руководитель третьего отдела Следкома по РТ Айрат Валеев, отметив — к защите жилищника подключились четыре адвоката.



Напомним, Шелуханова обвиняют в афере с отчуждением из муниципального фонда лифтерских и дворницких, переоборудованных в жилые помещения. Ущерб предварительно оценен в 10 млн рублей, всего по делу привлекаются девять человек.