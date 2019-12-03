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В Татарстане пьяный мужчина зарезал бывшую жену, пасынка и сына

08:32, 03.12.2019
В Татарстане пьяный мужчина зарезал бывшую жену, пасынка и сына
Фото: архив

Сегодня ночью житель Менделеевска зарезал бывшую жену, двухлетнего сына и 19-летнего пасынка. Еще одному раненому ребенку удалось сбежать от разъяренного отчима.

Информацию подтвердили «Реальному времени в МВД по РТ. Мужчина оказался трижды судимым. В алкогольном опьянении он зарезал жену, 19-летнего пасынка и двухлетнего родного сына. Еще один 12-летний пасынок сумел сбежать во время бойни и спастись. Сейчас он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее в Казани пьяный парень, когда его не пустили переночевать, зарезал отчима.

Происшествия Татарстан
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