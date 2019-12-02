Под Казанью с помощью бюджета достроили два дома ЖК «Яшьлек»

4 декабря под Казанью намечена торжественная сдача двух трехэтажных домов обанкротившегося застройщика ООО «Стройком». Об этом «Реальному времени» сообщили дольщики, признанные потерпевшим в уголовном деле с ущербом 285 млн рублей.



Достраивать замороженные с 2017 года объекты в ЖК «Яшьлек» поручили казанской СК «Бриз», выделив на это 50 млн рублей из Фонда поддержки дольщиков РТ. Работы возобновились этим летом.

Напомним, начинала строительство четырех домов по федеральной программе «Жилье для российской семьи» компания «Стройком» Фаика Гараева. Получить кредиты на реализацию проекта он не смог и строил на средства дольщиков, надеясь получить от государства компенсацию части затрат на инженерные коммуникации после сдачи домов. Однако в 2016 году Минстрой отменил эту льготу.

По версии Следкома по РТ, Гараев вывел часть средств дольщиков через аффилированные фирмы. Его обвиняют в мошенничестве и невыплате зарплаты. Сегодня застройщик предстанет перед Советским судом Казани.

Как выяснило «Реальное время», среди пострадавших от действий застройщиков — шесть семей с детьми-инвалидами и два следователя ГСУ МВД Татарстана.