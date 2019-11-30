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Гарипов об уходе из «Ак Барса»: «Не думал, что когда-то придется играть с другой эмблемой на груди»

15:32, 30.11.2019
Гарипов об уходе из «Ак Барса»: «Не думал, что когда-то придется играть с другой эмблемой на груди»
Фото: ak-bars.ru

Вратарь Эмиль Гарипов прокомментировал расторжение контракта с казанским «Ак Барсом».

«Я с благодарностью отношусь к родному клубу, воспитавшему меня как хоккеиста. Не представлял, что когда-нибудь придется играть с другой эмблемой на груди, но иногда так складывается жизнь спортсменов.

Хочу сказать спасибо всем, кто был рядом со мной все эти годы, кто помогал на протяжении незабываемых девяти сезонов — болельщиков, персонал клуба, партнеров по команде, тренеров и руководство. Я покидаю Казань с хорошим отношением к клубу, даст бог, однажды я снова поработаю в «Ак Барсе», — приводит слова Гарипова официальный сайт клуба.

СпортХоккей Татарстан
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