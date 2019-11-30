Депутат Госдумы от Татарстана прокомментировал запрет посещать больницы непривитым от кори

Депутат Госдумы от Татарстана, член Комитета по охране здоровья Борис Менделевич прокомментировал дополнительные требования касательно доступа посетителей к пациентам в больницы Татарстана.

«Общеизвестно — корь очень высококонтагиозное, те крайне заразное заболевание. Корь передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, при этом с потоками воздуха может через вентиляционные системы стремительно распространяться на дальние расстояния. Поэтому такие меры, направленные на минимизацию риска возникновения эпидемии кори, введенные в медицинских учреждениях республики, объяснимы и логичны с позиций безопасности», — поясняет парламентарий.

Однако, по мнению депутата, важно выстроить организационную и информационную работу с посетителями.

«Конечно, только в интересах пациентов предпринимаются такие повышенные меры безопасности, однако важно вести разъяснительную работу с посетителями. Проблемы начались тогда, когда большое количество людей обратились в медучреждения за вакцинацией, а сроки изготовления справок о ее прохождении могут достигать 1 недели, что вызывает негативный отклик у людей».

25 октября 2019 года вышло постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан. На основании документа, подписанного Мариной Патяшиной, республиканский Минздрав издал приказ №2183, согласно которому пациенты на плановую госпитализацию, ухаживающие и посетители (до 55 лет включительно) допускаются в медицинскую организацию только при наличии сведений о вакцинации против кори (две прививки) или результатов серологического мониторинга на наличие защитных титров антител. Таким образом медики исключают возможность заноса в стационары кори гражданами, которые заболели, но сами об этом еще не знают.

Подробнее — в материале «Реального времени».