Общество охраны памятников начало сбор средств на консервацию домов в Чистополе

Помощник президента Татарстана Олеся Балтусова сообщила, что ТРО ВООПИиК совместно с Чистопольским историко-архитектурным и литературным музеем-заповедником, а также администрацией Чистополя проводит волонтерскую акцию для консервации расселенных домов старого города от мародеров и непогоды.

Акция консервации пойдет с 5 по 7 декабря в Чистополе. Расходы составят примерно 150 — 200 тыс. рублей на один дом, всего таких домов 28, поэтому Чистополь и ВООПИиК собирают средства.Также необходимо закупить инструменты и расходные материалы

«Не дадим старому Чистополю повторить судьбу старой Казани 20 лет назад!» — отметила Балтусова в Instagram.

По ее словам, в программу БРИКС по сохранению памятников архитектуры вошли 10 объектов музея-заповедника, пристань, бульвар, и 21 объект между ними, а «городская жилая среда не вошла никуда».

«До БРИКСа могут не дожить даже памятники из программы — так как они пустуют и не охраняются, мародеры вынимают двери, окна, швеллера перекрытий, выбирают паркеты, печи, прочее. Кирпичи продаются на «Авито». Фуры подъезжают, забирают и увозят столетние кирпичи. Надо просто остановить это варварство. Это дело нашей общей чести. Все это понимают, и администрация, и музей заповедник. Поставим заборы, повесим таблички, организуем надзор и дежурство всех уровней», — сообщила помощник президента Татарстана.



Она также объяснила, почему городская среда Чистополя не вошла в программу.

«На момент составления заявки БРИКС эти дома расселялись и не имели статус,и к большому сожалению, в программу на расселение включили слишком много домов. Люди не хотели уезжать, их отселяли тяжело. Надо было дома ставить на капремонт, конечно. Теперь мы заложники ситуации, когда эти миллиарды идут на все очень важное и нужное, но даже капля из них не заложена на капитальный ремонт отселяемых по программе аварийности домов», — отметила Балтусова.