Леонид Слуцкий ушел в отставку с поста главного тренера «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера голландского «Витесса».

Произошло это после пятого подряд поражения команды в чемпионате Голландии. Накануне «Витесс» уступил «Херенвену» (2:3), ведя по ходу матча со счетом 2:0.

«Была драматичная игра. Может быть, кто-то другой сможет изменить ситуацию. В футболе от героя до нуля можно скатиться за месяц. Я буду скучать по Голландии», — сказал Слуцкий сразу после игры.



В 15 турах «Витесс» набрал 23 очка и на данный момент занимает 7-е место в турнирной таблице Эредивизи.



Напомним, ранее в «Реальном времени» вышел материал, в котором описаны все проблемы Слуцкого в голландском чемпионате.