Обратно в Казань: БК «УНИКС» обыграл «Локомотив» и сравнял счет в полуфинальной серии

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 13 мая, состоялся четвертый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между краснодарским «Локомотивом-Кубань» и казанским УНИКСом. После предыдущих трех матчей счет в серии был 2-1 в пользу «Локомотива».



Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 68:85 (12:21, 18:25, 23:21, 15:18). Самым результативным игроком матча стал представитель гостей Ненад Димитриевич, набравший 24 очка. У хозяев паркета 16 очков в активе Джейлена Барфорда.

УНИКС сравнял счет в серии — 2-2. Пятая игра пройдет в Казани 16 мая.

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Рената Валеева