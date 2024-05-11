В Казани с 14 по 16 мая пройдет финал Кубка России по водному поло среди мужских команд
С 14 по 16 мая в Казани пройдет финал Кубка России по водному поло среди мужчин. Второй по значимости национальный трофей будет разыгран в столице Татарстана второй год подряд. В турнире примут участие 8 сильнейших команд по итогам завершившегося чемпионата.
Согласно регламенту, на первом этапе участники будут разделены на четвертьфинальные пары, а далее розыгрыш пройдет по системе плей-офф. Все матчи пройдут на домашней площадке «КОС-Синтез» — плавательном бассейне «Оргсинтез».
В первый день соревнований встретятся две татарстанские команды — действующий чемпион и его молодежный дубль. Остальные пары распределились следующим образом:
- «Спартак Волгоград» — МК СШОР «Восток»;
- «Балтика» — «Штурм-2002»;
- «Динамо-СШОР» — МК СШОР «Восток-2».
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