Фигуристка Камила Валиева впервые выступит после дисквалификации из-за антидопингового скандала

Фото: Руслан Ишмухаметов

Камила Валиева выступит в ледовых шоу Татьяны Навки после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Фигуристка Камила Валиева впервые заявлена на ледовые представления после того, как ее дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила ТАСС Татьяна Навка, которая организует шоу.

Камила Валиева исполнит главную роль в шоу «Руслан и Людмила». Оно будет проходить в Сочи с 12 июня по 2 октября. Также фигуристка примет участие в «Вечерах на хуторе». В последний раз Камила выступала на шоу 28 января в Петербурге, за день до оглашения результатов судебных заседаний.

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Рената Валеева