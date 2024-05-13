Татарстанские спортсменки завоевали бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях по настольному теннису

В Барнауле прошли Всероссийские соревнования по настольному теннису, в которых приняли участие спортсмены из 24 регионов России.

Татарстан на соревнованиях представили Динара Исмаилова и Камилла Шигапова. В парном разряде Динара Исмаилова вместе с Азалией Муртазиной, а Камилла Шигапова в смешанной паре с Григорием Шефером (Алтайский край), завоевали бронзовые награды.

Ранее на стрельбище «Свияга» завершился второй этап Кубка России по стендовой стрельбе. В заключительный день турнира участники разыграли два комплекта наград в миксте, а также определили победителей и призеров в трапе.

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Разиль Самигуллин