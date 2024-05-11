«Рубин» обыграл «Ростов» в 28-м туре РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Рубин» одержал верх над «Ростовом» в матче 28 тура «Мир» Российской премьер-лиги. Игра прошла в Казани и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Победу «Рубину» принесли голы Мацея Рыбуса, Александра Мартыновича и Богдана Йочича. У «Ростова» отличился Кирилл Щетинин.

В ходе встречи произошли два удаления и незабитый пенальти. На 81-й минуте Максим Осипенко не смог реализовать пенальти — мяч попал в штангу. С 74-й минуты ростовчане играли в меньшинстве после удаления Ивана Комарова. Второе удаление произошло на 87-й минуте — поле покинул Шоеиб Эль-Аскалани.

После победы «Рубин» набрал 41 очко и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Ростов» остался с 40 очками и занимает восьмую строчку.

Следующий матч «Рубин» проведет на выезде против «Спартака» 19 мая, а «Ростов» примет «Балтику».

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Рената Валеева