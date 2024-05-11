БК «Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС и вышел вперед в полуфинальной серии

Фото: Динар Фатыхов

11 мая в Краснодаре на арене «Баскет-Холл» состоялся третий матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом. Победу со счетом 89:83 одержал «Локомотив».

Самым результативным игроком встречи стал игрок УНИКСа Джален Рейнольдс, набравший 24 очка. В составе «Локомотива» лучшим снайпером оказался Окаро Уайт, на счету которого 20 очков.

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу «Локомотива-Кубань». Следующая игра состоится также в Краснодаре, а после четвертого матча приедет обратно в Казань. Следующие игры могут определить финалиста Единой лиги.

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Рената Валеева