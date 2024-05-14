Форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина отстранили от хоккея на полгода

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш», уроженец Челябинска Валерий Ничушкин отстранен от участия в хоккейных матчах на шесть месяцев. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги.

Во вторник, 14 мая, хоккеиста включили в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. По ее условиям, Валерий не сможет участвовать в играх в течение полугода, после чего сможет подать заявку на восстановление.

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал ситуацию:

— Это удар по нашей команде. Мы должны перевернуть страницу и играть лучше, чем сегодня. У нас еще остается более 20 игроков, которые хотят побеждать. На этом мы и должны сконцентрироваться, — отметил тренер.

Ранее Ничушкина включали в программу помощи хоккеистам лиги, однако спустя месяц его допустили к играм.

В текущем сезоне Ничушкин показал лучшие результаты в своей карьере в НХЛ, забив 28 голов и набрав 53 очка в 54 играх. Кроме того, он разделил первое место по числу голов в плей-офф (9), форвардом Заком Хайманом из «Эдмонтон Ойлерз».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».