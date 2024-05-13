Волейбольному клубу «Зенит-Казань» исполнилось 24 года

Волейбольному клубу «Зенит-Казань» исполнилось 24 года. Спортивная команда была основана 13 мая 2000 года. В первые же дни руководство поставило перед командой амбициозную цель — стать чемпионами. И уже спустя 7 лет мечты стали реальностью.

Своих первых успехов «Зенит» добился при Викторе Сидельникове, затем много лет побеждал с Владимиром Алекно. Сейчас команда продолжает победные традиции под руководством Алексея Вербова. «Зенит-Казань» является самым титулованным клубом России, рекордсменом европейской Лиги чемпионов и 12-кратным чемпионом страны. За 24 года команда завоевала 40 трофеев.

Ранее в Центре волейбола «Санкт-Петербург» состоялось торжественное мероприятие, посвященное победе команды «Зенит-Казань» в национальном первенстве. Президент волейбольного клуба Рафкат Кантюков, президент Федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин, председатель ОГО ФСО «Динамо» Татарстана Асгат Сафаров, а также старший тренер команды Алексей Вербов были приглашены на мероприятие.

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Разиль Самигуллин