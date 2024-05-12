Комитет Госдумы по спорту поддержал кандидатуру Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера России
Премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной думы кандидатуру Дмитрия Чернышенко для назначения на пост заместителя председателя правительства. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
В новой должности Дмитрий Чернышенко будет курировать сферы деятельности Министерства просвещения и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), а также продолжит координацию в области СМИ, периодической печати и издательской деятельности. Ранее он курировал сферы деятельности Министерства науки и высшего образования, Министерства спорта и Министерства экономики в части развития туризма.
Пресс-секретарь председателя правительства РФ Борис Беляков сообщил, что в новом составе кабинета министров Дмитрий Чернышенко также будет отвечать за научно-образовательное обеспечение национальных проектов технологического лидерства и курировать Министерство просвещения, Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки), Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Росмолодежь и Министерство спорта.
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