Татарстанские бадминтонисты завоевали медали Кубка России

В Саратове завершился Кубок России по бадминтону. В нем приняли участие сильнейшие спортсмены России: лидеры рейтинга Национальной федерации бадминтона России, призеры чемпионатов Европы и участники Олимпийских игр. Всего на корты «Центра бадминтона» вышли 134 спортсмена из 16 регионов РФ.

По итогам турнира татарстанские бадминтонисты показали отличные результаты: золото в женском одиночном разряде завоевала Евгения Косецкая. Серебро в женском парном разряде взяли Евгения Косецкая и Анастасия Редькина. Бронзовые медали в мужском одиночном разряде разделили Сергей Сирант и Никита Мулеев.

Ранее Татарстанские спортсменки завоевали бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях по настольному теннису. Республику представили 5 спортсменов в разных дисциплинах.

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Разиль Самигуллин