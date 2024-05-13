Татарстанская спортсменка завоевала золото на Кубке России по тхэквондо

В Набережных Челнах завершились соревнования Кубка России по тхэквондо, в которых приняли участие 313 спортсменов из 39 регионов страны.

Среди участников соревнований особенно отличилась Анна Казарновская — спортсменка из сборной команды Республики Татарстан. Она заняла первое место в весовой категории до 53 кг. Еще один представитель сборной Татарстана Семен Фролов занял второе место в весовой категории до 68 кг.

Новые соревнования стартуют 14 мая — командный Кубок России, где спортсмены будут бороться за награды в командных первенствах (среди мужчин и женщин), а также в смешанных командах. Ранее татарстанские спортсменки завоевали бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях по настольному теннису.

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Разиль Самигуллиин