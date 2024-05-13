Дмитрий Сычев проведет в Нижнекамске отбор в «Школу футбола»
Известный российский футболист, экс-игрок сборной страны Дмитрий Сычев 17 мая приедет в Нижнекамск, где проведет отбор юных футболистов в новый сезон «Школы футбола». Спортивный проект проводится в рамках программы СИБУРа «Формула хороших дел».
В «Школе футбола» смогут принять участие мальчики и девочки 2011—2012 годов рождения. По итогам тренировочных занятий шестеро футболистов получат путевки в летний спортивный лагерь в Нижегородской области.
— Отбор в Школу футбола» проходит в Нижнекамске уже второй раз. Такие мероприятия дают возможность юным спортсменам заявить о себе, показать свои способности, получить оценку и рекомендации от приглашенных специалистов. Знакомство с профессиональными футболистами и опытными тренерами может стать для детей дополнительным источником мотивации, чтобы усиленно работать и развивать свое мастерство. Мы стремимся сделать спорт доступным для футболистов из регионов, чтобы у них сложилась хорошая спортивная карьера — талант не зависит от места проживания, — прокомментировал куратор проекта Дмитрий Сычев.