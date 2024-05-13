Казанская спортсменка завоевала золото на первенстве России по легкой атлетике среди лиц с ПОДА

Жительница Казани Полина Платонова выиграла первенство России по легкой атлетике для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Соревнования проходят в эти дни в Чебоксарах.

Полина стала лучшей в забеге на 100 м, преодолев дистанцию за 15,94 секунды (класс — Т45-47). В Казани девушка тренируется в ФСО «Тасма» под руководством Анны Самойловой, сообщили в комитете физической культуры и спорта исполкома города.

Соревнования в Чебоксарах завершатся 14 мая. На турнире разыграют награды национального первенства в беге на различные дистанции, в прыжках в длину и высоту, а также в метании копья, клаба, диска и толкании ядра.

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Разиль Самигуллин