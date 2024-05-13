Казанский тренер выиграла чемпионат Европы по спортивному самбо

Ксения Задворнова, тренер спортивной школы единоборств, стала победительницей чемпионата Европы по спортивному самбо. Соревнования проходили в Сербии в городе Нови-Сад.

О победе Ксении Задворновой сообщил на «деловом понедельнике» в исполкоме председатель Комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов. Ксения стала лучшей в категории до 72 кг.

Напомним, в Саратове завершился Кубок России по бадминтону. В нем приняли участие сильнейшие спортсмены России: лидеры рейтинга Национальной федерации бадминтона России, призеры чемпионатов Европы и участники Олимпийских игр. Всего на корты «Центра бадминтона» вышли 134 спортсмена из 16 регионов РФ.

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Разиль Самигуллин