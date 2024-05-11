Казанский марафон, день первый: по Казани пробежали 18 тысяч человек

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Казани начался юбилейный Казанский марафон. В первый день участники пробежали по 3 и 10 км, а завтра на старт выйдут полумарафонцы и марафонцы. Всего соревнования соберет 30 тысяч участников, которое приехали в город из 14 стран и 80 регионов.

На дистанцию в 3 километра решились около 11 тысяч человек. 10 километров пробежали около 7 тысяч. С результатом 30:34 и 34:24 победили Андрей Сущеня (тренер петербургского клуба по бегу) и Ульяна Андреева (чемпионка России по кроссу в смешанной эстафете). Стартовав в районе Центрального стадиона, спортсмены добежали до улицы Чистопольской, а потом по Булаку и ул. Марселя Салимжанова до пересечения с Хади Такташа.

Бегу все возрасты покорны. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На спортивной выставке днем проходил лекторий: в частности, здесь можно было пообщаться с Анной Викуловой (чемпионка России прошлого года в беге на 10 км) и Луизой Дмитриевой (победительница Московского марафона 2023 года). Специальные гости Казанского марафона — кенийские спортсмены Винсент Ятор и Филемон Бетт (первый — победитель Парижского марафона).



И, конечно, нельзя не отметить внезапный звездный забег Дениса Дорохова, решившегося на него во время беседы с министром спорта РТ Владимиром Леоновым на шоу «Кстати». Комик пробежал «десятку» за час и пять минут. Также сегодня, кроме Леонова, в забеге участвовал, к примеру, глава Олимпийского совета РТ Марат Бариев.

Завтра на длинных дистанциях, которые захватят набережные вокруг Казанки и территорию у «Ак Барс Арены» ждут футболиста Алексея Смертина, президента Федерации легкой атлетики РФ Петра Иванова, депутата Госдумы РФ Евгения Ревенко, сенатора Олега Земцова (с ним приедет и мэра Абакана Алексей Лемин).



От казанцев мы увидим, к примеру, вице-мэра Дениса Калинкина и главного архитектора Ильсияр Тухватуллину. К слову, завтра с 7.30 марафон будут транслировать на «Матч ТВ» — впервые в истории состязания.

У каждого свои методы. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вечером на стадионе «Трудовые резервы» ожидается «Парад наций: навстречу играм БРИКС», который продолжится концертом групп «Мураками» и «Отпетые мошенники». Собственно, благодаря проекту «Лига марафонов БРИКС» удалось увеличить призовой фонд с 3 до 8 миллионов рублей. Завтра ожидается, что на марафон выйдет не менее 10 тысяч человек. Победители на дистанции в 42,2 км получат по 400 тысяч рублей.