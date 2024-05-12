Фигуристка Алина Загитова не будет переезжать в Казань после открытия ее школы

Фото: Динар Фатыхов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова будет курировать школу фигурного катания, которую строят в Казани, но не на постоянной основе. Об этом сообщил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

— Алина глубоко вовлечена в процесс, — рассказал Леонов для ТАСС.

По его словам, школа фигурного катания Загитовой будет больше, чем просто центр, носящий ее фамилию.

В настоящий момент в Казани строят школу фигурного катания Алины Загитовой. Олимпийская чемпионка сообщила, что планирует преподавать в ней.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева