За минувший сезон КХЛ провела 432 тестирования на допинг

Фото: Динар Фатыхов

В рамках сезона-2023/2024 Континентальная хоккейная лига (КХЛ) продолжила реализацию антидопинговой программы в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом, Лига провела 432 тестирования хоккеистов в течение сезона-2023/2024. Из них 128 тестов были проведены в плей-офф Фонбет чемпионата КХЛ.

Все команды были протестированы как в регулярном чемпионате КХЛ, так и в плей-офф. При этом количество тестов зависело от количества проведенных игр.

В сравнении с предыдущим сезоном общее количество исследований было увеличено на 13%.

Во время плей-офф сезона-2023/2024 чаще всего тестировались команды, которые провели наибольшее число игр: «Металлург» (9 матчей, 18 игроков), «Локомотив» (8 матчей, 16 игроков) и «Автомобилист» (7 матчей, 14 игроков).

На следующий сезон КХЛ планирует увеличить количество допинг-тестирований, говорится в сообщении лиги.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков