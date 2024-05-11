БК УНИКС сыграет с «Локомотивом-Кубань» в рамках полуфинала Единой лиги ВТБ

Фото: Динар Фатыхов

Казанская баскетбольная команда УНИКС и краснодарская «Локомотив-Кубань» проведут третий матч в рамках полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Серия продолжится 11 и 13 мая в Краснодаре, где команды продолжат борьбу за выход в финал.

Сегодня игра состоится в 14.00. Напомним, что полуфинальная серия продлится до четырех побед.



В первом матче полуфинала, который прошел в Казани, УНИКС одержал победу над «Локомотивом-Кубанью» со счетом 78:75. Таким образом, казанцы открыли счет в серии. Однако во втором матче гости забрали у хозяев площадки победу со счетом 84:71.

Напомним, подопечные Велимира Перасовича успешно прошли первый раунд плей-офф, обыграв «Самару» со счетом 3:0. Все три матча завершились с двузначной разницей в пользу УНИКСа — 83:73 и 77:64 дома, 90:67 на выезде.

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Рената Валеева