Николай Зуев выступит на Универсиаде

Фото: предоставлено пресс-службой СК "Синтез"

Пловец СК «Синтез» Николай Зуев, завоевавший 2 медали на чемпионате России в Казани, продолжает подготовку к значимым стартам сезона.

«Сразу после насыщенного в соревновательном плане апреля спортсмен возобновил тренировки с прицелом на Финал Кубка России», — рассказывает тренер СК «Синтез» , главный тренер сборной Республики Татарстан по плаванию Алексей Кузнецов. — Турнир пройдет в Екатеринбурге в конце июля и примечателен тем, что здесь будут разыграны путевки на Игры Дружбы, в которых мы также хотели бы принять участие. Подготовка будет проходить централизованно, в Волгограде. Николай находится в резерве сборной России по плаванию и благодаря этому получил приглашение на тренировочное мероприятие на базу Всероссийской федерации плавания в Волгоград».

В ближайших планах заводчанина также выступление на Всероссийской Летней Универсиаде в Уфе, где татарстанец будет защищать цвета Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

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