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Прокурор РТ поручил провести проверку после аварии с девятью пострадавшими в Нижнекамске

19:47, 29.11.2019
Прокурор РТ поручил провести проверку после аварии с девятью пострадавшими в Нижнекамске
Фото: "Реальное время

После аварии с девятью пострадавшими в Нижнекамске Илдус Нафиков поручил провести проверку на предмет соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Проверку поручено провести Нижнекамской городской прокуратуре.

«Будут выясняться обстоятельства ДТП, а также способствовавшие аварии причины и условия. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям организации-перевозчика», — отметил представитель ведомства.

Ранее «Реальное время» сообщало о ДТП с участием микроавтобуса, где пострадали девять человек.

Происшествия Татарстан
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