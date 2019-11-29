Прокурор РТ поручил провести проверку после аварии с девятью пострадавшими в Нижнекамске

Фото: "Реальное время

После аварии с девятью пострадавшими в Нижнекамске Илдус Нафиков поручил провести проверку на предмет соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Проверку поручено провести Нижнекамской городской прокуратуре.

«Будут выясняться обстоятельства ДТП, а также способствовавшие аварии причины и условия. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям организации-перевозчика», — отметил представитель ведомства.

Ранее «Реальное время» сообщало о ДТП с участием микроавтобуса, где пострадали девять человек.