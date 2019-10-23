Ветеринар из Нижнекамска, которая отказалась помочь умирающей собаке, поделилась своей версией событий

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Ветеринар из Нижнекамска поделилась в своем «Инстаграме» своей версией случившегося.

По ее словам, когда он подходила к месту работу, около клиники сидели пожилой мужчина с собакой, которая уже не подавала признаков жизни, и девушка рядом с ним. Она поинтересовалась, может ли врач констатировать смерть животного.

Ветеринар ответила, что не может этого сделать на улице, с чем дедушка согласился, а девушка сказала что-то грубое в адрес врача. «Зашел дедушка, положил собаку на ковер ( по ее положению, обмякшему телу было видно, что собака уже мертва!). Требовалось только сказать об этом хозяину, но в дверях клиники девушка продолжала что- то говорить на повышенных тонах в мой адрес. Я очень сожалею, но поддалась эмоциям и вступила с ней в диалог, так как приняла ее за хозяйку собаки».

По словам девушки, после того, как ее «провоцировали», она и отказалась принимать животное. Из соцсетей узнала, что пес принадлежал дедушке, и посчитала нужным извиниться перед истинным хозяином.

«Если бы не поддалась на провокации и трезво оценила ситуацию, что хозяин он, то пригласила бы пройти только его, чтобы озвучить его предположения», — подчеркивает девушка.

Она отметила, что впредь больше комментировать не будет, поскольку на нее оказывается огромное давление: угрозы и оскорбления.

К тексту девушка приложила скрин сообщения одной из угроз, адресованных ей: «Каждый раз как выходишь из дома оглядывайся, проломлю голову кирпичом. Знай, я рядом, люблю животных и ненавижу, когда люди их обижают».



Напомним, в минувшее воскресенье в соцсетях распространилось видео, на котором девушка-ветеринар отказывается осмотреть собаку, аргументируя это тем, что у ее хозяина нет при себе паспорта и она не знает, больно ли животное бешенством. Возмущенные пользователи требовали увольнения ветеринара и закрытия клиники.