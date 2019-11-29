Структура «Газпрома» продает в Татарстане имущество за 850 млн рублей

ООО «Газпром теплоэнерго Казань» объявило о проведении торгов по продаже недвижимости и техники в Менделеевске и Бавлах. Начальная цена лота составляет 851,8 млн рублей.

Заявки принимаются с 26 ноября по 25 декабря 2019 года. Сам аукцион назначен на 27 декабря, следует из сообщения, опубликованного на ЭТП «Газпромбанка».

Лот включает в себя 75 объектов недвижимости и 1 237 объектов оборудования от компьютерных мониторов до теплотрасс.

Все пункты списка расположены в Менделеевске, Бавлах и нескольких населенных пунктах соответствующих районов республики.