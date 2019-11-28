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Алина Загитова попробовала себя в гончарном деле

12:48, 28.11.2019
Алина Загитова попробовала себя в гончарном деле
Фото: instagram.com/azagitova

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вместе с хореографом Даниилом Глейхенгаузом в рамках японского шоу попробовала себя в гончарном деле.

«Гончарная мастерская. Увлекательно. Мне очень понравилось», — написала Загитова в своем «Инстаграме».

Отметим, что до этого фигуристка говорила, что всегда мечтала позаниматься гончарным искусством.

Ранее Загитова заняла третье место на этапе Гран-при в Японии и обеспечила себе участие в финальных соревнованиях турнира.

СпортФигурное катание
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