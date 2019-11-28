Алина Загитова попробовала себя в гончарном деле
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вместе с хореографом Даниилом Глейхенгаузом в рамках японского шоу попробовала себя в гончарном деле.
«Гончарная мастерская. Увлекательно. Мне очень понравилось», — написала Загитова в своем «Инстаграме».
Отметим, что до этого фигуристка говорила, что всегда мечтала позаниматься гончарным искусством.
Ранее Загитова заняла третье место на этапе Гран-при в Японии и обеспечила себе участие в финальных соревнованиях турнира.СпортФигурное катание
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