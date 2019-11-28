Тренер «Витязя» Кравец: «Нефтехимик» — хорошая команда, это они уже доказали в чемпионате»

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1 от).

«Спасибо за поздравление. Это была тяжелая игра — психологически и по всем компонентам. «Нефтехимик» — хорошая команда. Четыре звена дружных, которые бьются. Это они уже доказали в чемпионате. Поэтому мы своих ребят настраивали, что будет серьезная борьба.

У нас было хорошее начало, затем немножко упустили инициативу, но не потому что расслабились, а потому что соперник добавил и пошла игра в стык. Хорошо, что до конца доборолись. Спасибо вратарю за вырученные моменты. Наконец одержали победу в овертайме. Это радует. Поздравляю всех болельщиков и ребят с победой», — сказал Кравец.

Поражение от «Витязя» стало для «Нефтехимика» шестым подряд в регулярном чемпионате КХЛ.