«Нефтехимик» в гостях в овертайме уступил «Витязю»
«Нефтехимик» в гостевом матче регулярки КХЛ в овертайме уступил подольскому «Витязю» (1:2 от).
В составе нижнекамцев заброшенной шайбой отметился Берглунд.
Это шестое поражение подряд для подопечных Вячеслава Буцаева в КХЛ.
«Витязь» — «Нефтехимик» — 2:1 от (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
1:0 — Бывальцев (Ержабек, Лаюнен, 09:03, бол.)
1:1 — Берглунд (Мерфи, Энлунд, 12:46)
2:1 — Макеев (61:17)
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым