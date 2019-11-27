Питерский «Зенит» проведет домашний матч Евролиги в Казани из-за загруженности своей арены корпоративами

Баскетбольный матч в рамках Евролиги между «Зенитом» и сербской «Црвеной Звездой» будет перенесен из Санкт-Петербурга в Казань. Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.

По словам генерального директора «Зенита» Александра Церковного, собственная арена команды оказалась занята под новогодние мероприятия по долгосрочным контрактам.

«Я приношу извинения нашим болельщикам за то, что не удается сыграть матч дома. Мы сделали все возможное, чтобы избежать выставочных игр, но в итоге из трех проблемных дат удалось согласовать с Евролигой перенос только двух. Изменение срока поединка с «Црвеной Звездой» невозможно из-за загруженности календаря и приближающихся праздников.

Евролига всегда идет навстречу и помогает клубам, мы проработали все возможные варианты. 27 декабря все три площадки в Санкт-Петербурге — «Сибур Арена», «Юбилейный» и «Ледовый» — давно заняты мероприятиями по долгосрочным контрактам. Из всех вариантов в других городах наиболее оптимальным для нас и отвечающим требованиям Евролиги оказался казанский «Баскет-холл». Недавно мы получили одобрение лиги, а вчера достигли принципиальных договоренностей с хозяевами. Спасибо за понимание!» — говорится в заявлении Церковного.

Таким образом, домашний матч «Зенита» в Евролиге против сербской «Црвены Звезды» состоится в Казани 27 декабря на арене «Баскет-холл».