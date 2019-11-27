Минсельхозпрод Татарстана отчитался о сдерживании роста цен на гречневую крупу

В Татарстане заметного роста цен на гречку в этом году не произошло благодаря принятым мерам. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.

«Недавно шли разговоры о том, что цены на гречку значительно повысятся. Но благодаря принятым мерам роста цен на гречку в этом году практически не было. Гречка в республике имеется в достаточном количестве», — подчеркнул он.

Отмечается, что для стабилизации ситуации по ценам на крупу в Татарстане в этом году была установлена фиксированная цена на сельскохозяйственных ярмарках на гречку в размере 30 рублей за килограмм. Помимо этого, ее запас был обеспечен для удовлетворения повышенных потребностей жителей республики.

В 2019 году в Казани, Набережных Челнах и Зеленодольском районе Татарстана прошли 15 сельскохозяйственных ярмарок, на которых реализовали продукцию практически на 1 млрд рублей. Уточняется, что по результатам прошедших ярмарок ажиотажный спрос на гречневую крупу не наблюдался, она реализуется по установленной цене.

На предстоящих ярмарках повышение цены не планируется. Имеющиеся запасы позволяют это обеспечить, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В конце октября поставщики гречневой крупы информировали сети о повышении цен на 5—50%. Согласно данным Росстата, розничная цена за гречку выросла в январе — сентябре на 6,4%, то есть до 51 рубля за килограмм.

Позже официальный представитель казанского Кремля на брифинге в кабинете министров РТ отметила, что ажиотажа вокруг гречки не существует, и попросила не раздувать шумиху. «По убеждению Министерства сельского хозяйства, с которым я имела разговор на эту тему, ажиотажа вокруг гречки не существует. Они утверждают, что контролируют ценообразование и держат цены», — сообщила она.