Поставщики гречневой крупы предупредили о повышении оптовых цен

Поставщики гречневой крупы информируют сети о повышении цен на 5—50%.

Согласно данным Росстата, розничная цена за гречку выросла в январе — сентябре на 6,4%, то есть до 51 рубля за килограмм.

Как сообщают «Ведомости», сейчас «Ашан» и X5 Retail Group ведут переговоры. Как сообщил представитель ретейлера X5 Retail Group, итоговое решение зависит от экономической обоснованности изменения стоимости.

Повышение оптовых цен не пройдет бесследно, цены будут повышены и в рознице: не на 25—50%, но на 5—10% после Нового года, спрогнозировал сотрудник другого ретейлера.

В 2019 году, по прогнозу, ожидается минимальный урожай гречихи за 5 лет — около 800 тысяч тонн, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-10 регионов по количеству новых выданных кредитных карт, заняв седьмое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Урала.

