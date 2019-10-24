В казанском Кремле попросили не раздувать ажиотаж из-за повышения цен на гречку

Официальный представитель казанского Кремля на брифинге в кабинете министров РТ отметила, что ажиотажа вокруг гречки не существует и попросила не раздувать шумиху, в том числе и в СМИ.



«По убеждению Министерства сельского хозяйства, с которым я имела разговор на эту тему, ажиотажа вокруг гречки не существует. Они утверждают, что контролируют ценообразование и держат цены. Более того, они говорят, что внимательно отслеживают продажу, если где-то будет возникать ажиотаж, они будут его регулировать — в одни руки продавать определенное количество продукта», — подчеркнула Галимова.

Более того, она отметила, что если кто-то затрудняется найти гречку в магазине, каждую субботу-воскресенье проходят ярмарки, на которых присутствует полный перечень продуктов, в том числе и гречки.

Также Галимова обратила внимание на то, что ажиотаж развивается и благодаря СМИ. «Я думаю, что здесь важна и ответственность средств массовой информации. Вы же понимаете, что ажиотаж развивается и благодаря публикациям. Историю про соль помните? С гречкой может произойти такая же ситуация», — сказала она.

Напомним, ранее поставщики гречневой крупы информировали сети о повышении цен на 5—50%. Согласно данным Росстата, розничная цена за гречку выросла в январе — сентябре на 6,4%, то есть до 51 рубля за килограмм.

