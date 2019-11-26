Госдуме предложили ввести пластиковые удостоверения личности

Депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) внес в нижнюю палату парламента законопроект о едином перечне документов, удостоверяющих личность гражданина РФ. В него предлагается включить пластиковую карту, на которую будут записываться все необходимые данные.

Такую карту предлагается сделать одним из основных документов, удостоверяющим личность гражданина РФ.

«В проекте закона вводится понятие основного документа, удостоверяющего личность, устанавливается перечень основных документов, определяется перечень основных сведений, обязательных для включения, вводится требование обязательности наличия документа, удостоверяющего личность, для граждан Российской Федерации и бережного его хранения, основания для отказа в оформлении документа, удостоверяющего личность, основания для признания документа, удостоверяющего личность, недействительным и его замены», — сказано в пояснительных материалах.

Ранее сообщалось, что в России начнут выдавать электронные паспорта. Эксперимент стартует 1 марта 2020 года.