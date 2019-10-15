Стали известны сроки эксперимента по выдаче электронных российских паспортов

Эксперимент по выдаче электронных паспортов для россиян может начаться в Москве в марте следующего года.

Согласно проекту, опубликованному на портале правовой информации, эксперимент стартует 1 марта 2020 года. Так, предусмотрен выпуск и выдача российских паспортов с помощью многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг в Москве в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения.

Эксперимент запускается для разработки и запуска инфраструктуры выпуска, выдачи и использования электронного паспорта и мобильного приложения, а также для оценки эффективности системы.

Ранее сообщалось, что правительство РФ рассчитывает отказаться от бумажных паспортов в 2020 году. Однако россиянам, не желающим оформлять электронный документ, разрешат пользоваться бумажным паспортом.