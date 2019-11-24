Минниханов проводил команду «КАМАЗ-Мастер» на «Дакар-2020», прокатившись на грузовике

Фото: @rusminnikhanov

Президент Татарстана проводил команду «КАМАЗ-Мастер» в Саудовскую Аравию на ралли «Дакар-2020». Рустам Минниханов лично провел тестовый заезд и принял машины с доработками. Фотографии он опубликовал в своем Инстаграм.

Рустам Минниханов сам сел за руль КАМАЗа и сделал два тестовых круга. Грузовики должна сегодня же отправиться во Францию, где пройдут технические проверки, а затем на пароме их доставят на Аравийский полуостров в Саудовской Аравии. Ралли «Дакар» стартует 5 января с побережья Красного моря.

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