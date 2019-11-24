Современные обезьяны оказались умнее предков человека

Исследователи предположили, что современные приматы умнее предков человека, поскольку при одинаковом объеме мозга приток крови к нему выше у орангутангов, горилл и шимпанзе. К тому же, выше в два раза.

Поскольку интенсивность притока крови к головному мозгу хорошо коррелирует с числом связей между нервными клетками в нем, а оно, в свою очередь, с интеллектом, можно предположить, что умственные способности современных человекообразных превышают те, что были у представителей рода Australopithecus, передает N+1.

Энергопотребление головного мозга от ардипитека к человеку разумному выросло в 9,3 раза, а объем самого органа увеличился всего в 4,7 раза. У современных приматов, согласно данным предыдущего исследования тех же авторов, эти два параметра меняются с одинаковой скоростью.