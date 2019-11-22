Министр молодежи РТ о подростковой преступности: «Мы признаем этот вызов и принимаем его»

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов опубликовал в Instagram свою позицию по ситуации, когда подростки увлекаются криминальной идеологией. Фаттахов признал, что причина интереса молодежи к криминальным явлениям кроется не только в воспитании и экономических условиях, но и в проведении молодежной политики, а именно — есть ли детям заняться чем-либо, кроме школы.

«На мой взгляд, это один из самых сложных вызовов времени. Нет смысла говорить, что ничего не происходит и все хорошо, наоборот, мы признаем этот вызов и принимаем его как один из приоритетов своей работы. Тренды меняются с бешеной скоростью, поэтому, возможно, и мы не успеваем с модернизацией всей системы по работе с молодежью. Именно поэтому мы с самого начала говорим о необходимости новых решений, нестандартных подходов, выхода за рамки. Поэтому нам важны не только активисты, но и подростки, которые пока ищут себя, ищут авторитеты, ищут возможность реализовать где-то свою энергию. И если мы не предложим положительный формат, то обязательно найдутся те, кто уведет в негатив».

Фаттахов призвал подключиться к системной работе с подобным явлением и выработать эффективные решения. Предложения готовы выслушать от всех, кто неравнодушен к проблеме.

Ранее в МВД признали, что в Татарстане растет подростковая преступность. В Набережных Челнах прошли обыски у пяти предполагаемых лидеров молодежных группировок.