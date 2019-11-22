Генпрокуратура: новые правила медосмотра водителей — ошибка Минздрава

Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман заявил, что Министерство здравоохранения, вводя новые правила медицинского освидетельствования водителей, совершило ошибку.



«Видимо, Минздрав нашел такой способ решения этого вопроса и совершил ошибку, которая будет исправлена», — цитирует его «РИА Новости».

Напомним, что в городах России выстроились огромные очереди в наркодиспансеры из-за предстоящего повышения цен на медосвидетельствование водителей. Республиканский диспансер опубликовал новый порядок прохождения медосмотра. После сообщений о массовой обеспокоенности новый порядок раскритиковал Владимир Путин. В итоге Минздрав РФ отложил данное решение. Теперь оно должно вступить в июле 2020 года.