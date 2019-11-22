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Генпрокуратура: новые правила медосмотра водителей — ошибка Минздрава

12:12, 22.11.2019 1
Генпрокуратура: новые правила медосмотра водителей — ошибка Минздрава
Фото: realnoevremya.ru

Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман заявил, что Министерство здравоохранения, вводя новые правила медицинского освидетельствования водителей, совершило ошибку.

«Видимо, Минздрав нашел такой способ решения этого вопроса и совершил ошибку, которая будет исправлена», — цитирует его «РИА Новости».

Напомним, что в городах России выстроились огромные очереди в наркодиспансеры из-за предстоящего повышения цен на медосвидетельствование водителей. Республиканский диспансер опубликовал новый порядок прохождения медосмотра. После сообщений о массовой обеспокоенности новый порядок раскритиковал Владимир Путин. В итоге Минздрав РФ отложил данное решение. Теперь оно должно вступить в июле 2020 года.

ОбществоМедицина
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:53
    Ошибка ещё в том, что никто не пикнул из властьпридержащих слоев, пока опять не посетовал главный. Где были депутаты, прокуроры и т.п.? Все настроены на обдирание населения, в частности, владельцев транспорта. Всё ещё не раздумали и готовят нормативные акты, дающее право гаишникам лишать прав водителей по первому сигналу об их заболеваниях. Это ли не террор, подготовка грабительства и взяточничества?
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