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В Татарстане наркодиспансер объяснил новые правила медосвидетельствования водителей

11:22, 21.11.2019 1
В Татарстане наркодиспансер объяснил новые правила медосвидетельствования водителей
Фото: соцсети

Республиканский наркодиспансер объяснил новый порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей. Цены на него вырастут уже с начала 2020 года, что уже привело к очередям в наркодиспансере.

«Данный приказ призван в первую очередь для выявления лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, и недопущения их к управлению транспортным средством», — гласит сообщение пресс-службы.

Наркодиспансер назвал повышение ценза на допуск к праву вождения автомобиля общемировым трендом. По новым правилам медосвидетельствование водителей будет включать определение наличия психоактивных средств в моче и качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови, который является биомаркером хронического употребления алкоголя. Таким образом, права не получат зависимые люди, которые пришли трезвыми на сдачу анализов.

Если в анализах будут обнаружены повышения этих показателей, человек будет направляться на медицинскую комиссию. Авторы проекта надеются, что нововведение станет одной из профилактических мер по предотвращению смертности и инвалидизации от аварий на дорогах.

Ранее «Реальное время» сообщало, что во многих российских городах выстроились очереди из-за слухов о росте стоимости справок от нарколога и психиатра.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:57
    Люди уже умирают в очередях. Сегодня в очереди, которая шла уже по улице, в отделении на Гагарина умер мужчина( Люди же не просто так в очереди выстраиваются, нет денег у людей и любое повышение цен, а тем более такое как планируется, конечно же вызывает ажиотаж. А тем более совершенно не нужная доп.процедура, которая ничего не предотвращает
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