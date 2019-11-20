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Справки на права: в Челнах выстроилась очередь, в Чебоксарах продлили работу наркодиспансера

21:51, 20.11.2019
Справки на права: в Челнах выстроилась очередь, в Чебоксарах продлили работу наркодиспансера

Во многих российских городах выстроились очереди из-за слухов о росте стоимости справок от нарколога и психиатра. Например, множество людей были замечены в наркологическом диспансере Набережных Челнов.

Судя по видео из соцсетей, желающие получить права были готовы подраться из-за давки и долгого ожидания.

Похожая ситуация образовалась в Уфе, Оренбурге, Воронеже, Ярославле и других городах. В Чебоксарах из-за очередей пришлось продлить время работы наркодиспансера.

Напомним, что сегодня появилась информация о возможном повышении цен на справки из психдиспансеров и наркодиспансеров для получения или обновления водительских прав.

Общество Татарстан
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