Справки на права: в Челнах выстроилась очередь, в Чебоксарах продлили работу наркодиспансера

Во многих российских городах выстроились очереди из-за слухов о росте стоимости справок от нарколога и психиатра. Например, множество людей были замечены в наркологическом диспансере Набережных Челнов.

Судя по видео из соцсетей, желающие получить права были готовы подраться из-за давки и долгого ожидания.

Похожая ситуация образовалась в Уфе, Оренбурге, Воронеже, Ярославле и других городах. В Чебоксарах из-за очередей пришлось продлить время работы наркодиспансера.

Напомним, что сегодня появилась информация о возможном повышении цен на справки из психдиспансеров и наркодиспансеров для получения или обновления водительских прав.