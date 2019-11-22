В Кремле заявили, что Россия нуждается в сотнях мусоросжигательных заводов

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов заявил, что Россия нуждается в сотнях мусоросжигательных заводах, каждый из которых производит либо тепло, либо электроэнергию.

По его словам, деятельность таких заводов необходимо субсидировать, так как производимая ими электроэнергия получается дороже, чем у традиционных ТЭЦ.

«Это во всем мире так, и во всем мире государство специально дотирует производство этого тепла или электроэнергии, чтобы не закатывать мусор в землю, а использовать как возобновляемый источник энергии», — уточнил Иванов в интервью «РИА Новости»

Ранее сообщалось, что активисты из Казани и Подмосковья написали письмо вице-премьеру Алексею Гордееву и генпрокурору Юрию Чайке. В нем авторы просят приостановить строительство мусоросжигательных заводов.